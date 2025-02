Jan Mulder trekt zijn ogen op bij uitspraak van Vincent Mannaert: "Bestaat dat ook?"

Rudi Garcia is de nieuwe bondscoach van de Rode Duivels. Toch zijn er nu al veel twijfels of hij wel de geknipte figuur is.

Een praatjesmaker volgens heel wat mensen die met hem werkten, een heel sterke persoonlijkheid volgens anderen. De nieuwe bondscoach Rudi Garcia gaat alleszins vlot over de lippen. “Had Domenico Tedesco een minder sterke persoonlijkheid? Op basis van de kwestie-Courtois zou ik geneigd zijn te zeggen dat Tedesco een sterkere persoonlijkheid toonde dan Garcia, die Courtois na zijn aanstelling als bondscoach onmiddellijk belde met de vraag of hij alsjeblieft weer naar de nationale ploeg kwam”, zegt Jan Mulder in HUMO. Op de voorstelling van Rudi Garcia als bondscoach van de Rode Duivels zei technisch directeur Vincent Mannaert van de voetbalbond dat de Fransman ‘het winnen in zich draagt’. Voor Mulder is dat een heel vreemde uitspraak. “Bestaan er dan ook mensen die het verliezen in zich dragen? Ik ken niemand die graag verliest.” Het is uitkijken naar de eerste interlandperiode met Rudi Garcia. Wie zal hij selecteren is wellicht het grootste vraagstuk, maar het resultaat blijft hoe dan ook het belangrijkste. “Maar goed, de eerste keer dat Rudi Garcia de Rode Duivels leidt, op 20 maart tegen Oekraïne, wordt in Mannaerts filosofie geen spannende dag: met een drager van winnen aan het roer kun je niet verliezen. Tenzij Oekraïne ook zo'n exemplaar op de kop heeft getikt, natuurlijk.”