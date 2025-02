OFFICIEEL: Genk ziet miljoenen op bankrekening verschijnen, maar moet sterkhouder naar Turkije laten vertrekken

Volg Voetbalkrant nu via WhatsApp!

Carlos Cuesta is niet langer een speler van KRC Genk. De 25-jarige Colombiaan verruilt de Limburgse rust voor het drukke Istanboel.

Carlos Cuesta heeft zijn krabbel gezet onder een contract tot medio 2028 bij Galatasaray SK. Aangezien de transfermarkt in Turkije nog niet gesloten is gaat het om een transfer met onmiddellijke ingang.

Het nieuws komt allerminst als een verrassing. Cuesta ontbrak gisteren al in de Genkse selectie voor de bekerpartij tegen Club Brugge. De Colombiaan had geen zin in risico's.

💊 Yeni transferimiz Carlos Cuesta, sponsor hastanemiz @MedicanaSaglik'ta sağlık kontrolünden geçti! ✅ pic.twitter.com/7gkT8gDPTP — Galatasaray SK (@GalatasaraySK) February 6, 2025

Dimitri De Condé maakte zich een week geleden nog sterk dat uitgaande transfers niet aan de orde waren. Toch kon Genk het Turkse bod niet weigeren.

Cim Bom Bom betaalt acht miljoen euro om Cuesta naar Istanboel te halen. Bovendien gaf Cuesta ook zelf aan dat hij zijn zinnen had gezet op een transfer.

Niet de eerste keuze

Minstens even opvallend: Galatasaray klopte eerst bij RSC Anderlecht aan voor Jan-Carlo Simic. De Belgische recordkampioen stuurde de Turken zonder meer wandelen.