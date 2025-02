'Speler KV Mechelen staat voor droomtransfer en eerste avontuur in het buitenland'

Volg Voetbalkrant nu via Instagram!

Sandy Walsh is op weg naar het buitenland. Hij zou een van de komende dagen KV Mechelen kunnen verlaten voor een avontuur in het verre Oosten.

Sandy Walsh verlaat naar alle waarschijnlijkheid KV Mechelen voor de Japanse topclub Yokohama F. Marinos. Diverse Japanse bronnen bevestigen dat nieuws ondertussen, al is het nog niet officieel.

Walsh zou meer dan waarschijnlijk ondertussen al het vliegtuig opgegaan zijn om naar Japan te trekken. In Japan is de transfermarkt nog open en dus kan daarvan geprofiteerd worden door de club.

🟡🔴 Sandy Walsh (29) trekt de deur achter zich dicht in Mechelen. De rechtsachter - die nog een contract had Achter de Kazerne tot het einde van dit seizoen - verhuist met onmiddellijke ingang naar de Japanse topclub Yokohama F. Marinos. @hlnsport — Jordi De Koninck (@_jordi_dk) February 6, 2025

De flankverdediger heeft een verleden bij onder meer Zulte Waregem en doorliep de jeugdreeksen van Genk en Anderlecht. In juni is hij einde contract bij Malinwa.

Op weg naar Japan

En dus kon hij ook al beginnen uitkijken naar een nieuwe club. Die heeft hij nu dus gevonden met de Yokohama Marinos. Het wordt een eerste avontuur in het buitenland voor de jongeling.

Naast Japanse bronnen geeft ook Het Laatste Nieuws ondertussen aan dat de deal nakend is. We wensen Sandy Walsh - international voor Indonesië - veel succes in zijn verdere carrière.