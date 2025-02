🎥 Reserve-doelman heeft de slagen van de zweep al mogen ondervinden: 'Daar heb ik veel van geleerd'

Nacho Miras maakte deze winter de overstap van Deinze naar KV Mechelen, nadat het faillissement van de club zijn toekomst in gevaar bracht. De 27-jarige doelman was de vaste kracht in het doel bij Deinze.

Nu Miras zich heeft aangesloten bij KV Mechelen, is zijn doel duidelijk: zich verder ontwikkelen en samen mooie dingen bereiken. “Het is een geweldige club. Ze hebben veel ambitie, en ik heb dezelfde ambitie. Hopelijk kunnen we die samen bereiken", klinkt het bij Miras.

Hard werken in de VS

Miras begon zijn voetballoopbaan in Spanje, maar besloot op 18-jarige leeftijd naar de Verenigde Staten te vertrekken om zijn kansen te vergroten. “Toen ik 18 of 19 was, was ik niet zeker wat ik moest doen qua mogelijkheden. Ik dacht dat het een goede kans was om daarheen te gaan en me verder te ontwikkelen", vertelt de doelman in Karpool Kavee.

Volgens Miras was het de werkethiek die hem in de VS het meest heeft beïnvloed. “In Amerika hebben ze een mentaliteit van altijd hard werken. Vooral in de sport heb ik dat goed ervaren.”

Familie als belangrijke steun

Miras is erg gehecht aan zijn familie, die hem altijd heeft gesteund. Als enig kind is hij erg dankbaar voor alles wat zijn ouders voor hem hebben gedaan. Hoewel hij ze niet vaak kan zien vanwege de afstand, probeert hij altijd contact met ze te houden.

Volgens Transfermarkt wordt zijn marktwaarde op 400.000 euro geschat. De Spanjaard is de tweede doelman na Ortwin De Wolf zeker nu Yannick Thoelen is vertrokken naar Antwerp.