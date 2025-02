Cruciaal duel in strijd om Champions' Play-offs: KAA Gent mist zeker twee sterkhouders tegen KV Mechelen

Volg Voetbalkrant nu via Instagram!

KAA Gent neemt het vrijdagavond op tegen KV Mechelen. Terwijl Malinwa vecht om niet in de gevarenzone te belanden, zullen de Buffalo's alles blijven geven voor een ticket voor de Champions' Play-offs.

Het zal ongetwijfeld een interessant duel worden vrijdagavond. KV Mechelen, dat sinds november geen enkele wedstrijd meer won, ontvangt KAA Gent in eigen huis. Iedere club met een ander doel.

Malinwa wil zich verzekeren van een plaats in de Europe Play-offs, want de gevarenzone komt wel heel dichtbij. KVM telt slechts één punt meer dan KVC Westerlo, dat later op het weekend nog tegen Standard speelt.

De Buffalo's staan 6e, met één punt meer dan Standard, dat de Champions' Play-offs kan ruiken. Ze zullen het vrijdag wel zonder een paar sterkhouders moeten doen.

Andrew Hjulsager liep namelijk een kuitblessure op afgelopen week, tegen Anderlecht. Hij is daardoor enkele weken niet beschikbaar. Lopes Da Silva is geschorst, terwijl ook Aimé Omgba en Noah Fadiga nog wachten om terug te keren.

"Omgba is op de goede weg. Ik hoop dat hij eind februari weer op het veld zal staan. Hij zal alleszins eerst hernemen met Jong AA Gent, om wat ritme op te doen", had coach Danijel Milicevic daarover te zeggen. Wel goed nieuws is dat Franck Surdez weer bij de selectie zit.