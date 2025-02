Opvallende cijfers en belangrijke doelpunten: jonge speler maakt indruk bij Club

Shandre Campbell begon het seizoen op de bank bij Club NXT, maar liet al snel zien wat hij in zijn mars heeft. In zijn eerste invalbeurt tegen Patro Eisden scoorde hij meteen een knappe goal, wat hem direct een vaste plek in het team heeft opgeleverd.

Tegen Patro Eisden kreeg de jonge speler achttien minuten speeltijd. “De coach zegt altijd dat invallers even belangrijk zijn als basisspelers, en ik probeerde het dan ook goed te doen. Dit was mijn eerste goal voor Club Brugge, ik zal die niet snel vergeten", aldus Campbell in Het Nieuwsblad.

Campbell wordt vooral gezien als een goed alternatief voor Furo, die momenteel geblesseerd is. Met zes goals in dertien wedstrijden is hij alvast goed op dreef.

Ook al liet zijn zesde goal even op zich wachten, de Zuid-Afrikaan scoorde een belangrijke treffer tegen RSCA Futures. Club NXT had uiteindelijk nog een strafschop nodig om de overwinning veilig te stellen.

Campbell voelt dat hij zich goed aangepast heeft aan de mentaliteit van Club Brugge. “Voetbal is passie bij Club, dat stralen ze hier uit en dat zie je ook in onze ploeg.”

Hoewel Club NXT geen kampioen kan spelen, blijft Campbell ambitieus. “Jammer dat we geen kampioen kunnen spelen, maar we zullen toch proberen de best mogelijke plaats te pakken.” Club NXT staat momenteel op de vijfde plaats in de Challenger Pro League.