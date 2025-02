Voormalige speler van Dender zag transfer naar Israël eerst niet zitten: "Mensen denken dat wat ze in de media zien, ook hier gebeurt, maar..."

Jordy Soladio begon dit seizoen nog bij FCV Dender, maar verdween meteen naar de achtergrond. Nu speelt hij voor het Israëlische Maccabi Petach Tikwa, een transfer die hij in het begin niet zag zitten.

De 26-jarige aanvaller vertrok in januari voor vierhonderdduizend euro naar Israël. Hij nam afscheid van Dender met in totaal 38 gespeelde wedstrijden en vijf doelpunten.

De aanvaller is in de Gazet van Antwerpen vrij positief over het niveau van de Israëlische competitie. “Het is een goede competitie. Mijn langste invalbeurt was tegen Hapoel Beër Sjeva, de leider. Het was fysiek, maar er werd ook goed gevoetbald. Ik was aangenaam verrast.”

Soladio woont dicht bij het stadion en het trainingscomplex in Petach Tikwa. De gewezen aanvaller van Dender merkt helemaal niets van de oorlog en volgens hem gaat het dagelijks leven gewoon door in Israël.

De situatie in Israël is volgens Soladio anders dan wat vaak in de media wordt verteld. Hij voelt zich veilig en merkt weinig van de spanningen die in de berichten worden besproken.

“Mensen denken dat wat ze in de media zien, ook hier gebeurt, maar dat is niet zo. Alles is hier prima", aldus Soladio.