Ferrera hoopt op meer efficiëntie met nieuwkomers: "Als het extra volk naar het stadion kan lokken, zoveel te beter"

Yannick Ferrera kijkt uit naar de derby tegen RSCA Futures en rekent daarbij op zijn nieuwkomers. De coach is tevreden met de versterkingen die RWDM deze winter heeft gehaald.

Christ Makosso, die vertrok, werd vervangen door Mats Lemmens. Kwasi Poku, die voor de rest van het seizoen geblesseerd is, werd opgevolgd door Mickaël Biron.

"Daarbovenop hebben we nog enkele andere spelers gehaald met kwaliteiten die we niet in ons arsenaal hadden. Hopelijk verhoogt dit onze efficiëntie", voegt Ferrera toe in de Gazet van Antwerpen.

Een van de opvallende nieuwkomers is Aïman Maurer, een 20-jarige Marokkaanse Fransman van Clermont Foot. Hij is nog relatief onbekend in België, maar heeft voglens Ferrera veel potentieel.

Maurer speelt meestal op de flanken, maar kan ook als aanvallende middenvelder spelen. Ferrera is positief over Maurer en denkt dat hij zich snel zal aanpassen aan het team.

Verder is er een Marokkaanse connectie binnen het team, met Maurer, El Arouch, Ziani, Laâziri en Benjdida. Ferrera legt uit dat dit geen plan is om speciaal een Marokkaans publiek aan te trekken. "We hebben gewoon spelers gehaald die we nodig hadden voor het team. Als het extra volk naar het stadion kan lokken, zoveel te beter", zegt Ferrera.