Franky Van der Elst onder de indruk van JPL-coach na opvallende actie: "Dat zie ik er niet veel doen, echt indrukwekkend"

KRC Genk werd woensdag uit de Croky Cup geknikkerd nadat het in de terugmatch niet kon winnen van Club Brugge. Na afloop liet coach Thorsten Fink zich meteen op een mooie manier opmerken.

Het mocht niet zijn voor Racing Genk in de Croky Cup. De Limburgers creëerden voldoende kansen maar werkten ze gewoon niet af.

Dan maar vol voor de titel gaan. Zo denken de coach en zijn spelers er ook over. Meteen na de wedstrijd pakte Fink uit met een mooie speech voor de supporters.

Daarin zei hij hoe trots hij was op zijn spelers en de fans, maar ook dat zijn club nu vol voor de titel zal gaan. Het publiek hoorde het graag, maar het toonde ook gewoon nog eens de klasse van Fink.

Dat had Franky Van der Elst ook opgemerkt bij Het Nieuwsblad. “Die speech die Thorsten Fink gaf voor de supporters na de bekeruitschakeling! Dat zie ik er niet veel doen.”

“Het kwam recht uit het hart, hij gebruikte de juiste woorden… Echt indrukwekkend. Wat hij in zijn anderhalf jaar in ons land al heeft laten zien, is echt knap. Heel mooi dat zo iemand hier is terechtgekomen, want hij is echt een meerwaarde voor ons voetbal”, besluit Van der Elst.