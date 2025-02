Lierse-verdediger wil zich na veel blessureleed eindelijk bewijzen op het hoogste niveau: "De perfecte stap voor mij"

Wout De Buyser lijkt eindelijk zijn profcarrière als voetballer op de juiste weg te hebben. Na enkele moeilijke jaren door blessures en tegenslagen, is hij vastbesloten om zijn kans te grijpen bij Lierse.

De Buyser begon zijn carrière met veelbelovende verwachtingen, maar had te maken met blessures zoals twee zware enkelblessures en een rugblessure. Toch heeft hij de hoop niet opgegeven.

Al van jongs af aan droomde De Buyser van een carrière als profvoetballer. Hij begon zijn avontuur bij het internaat van Standard Luik en maakte daarna zijn debuut in de Jupiler Pro League bij Zulte Waregem.

Helaas werden zijn dromen door blessures in de war gestuurd. “Ik ben altijd weer opgestaan en geloof dat wie echt wil, zijn doel bereikt", vertelt hij in de Gazet van Antwerpen.

Zijn transfer naar Lierse kwam als een verrassing, vooral na slechts zes wedstrijden bij Sporting Hasselt. "Ik had het niet verwacht, maar Lierse is een club met veel geschiedenis en een grote achterban. Het was de perfecte stap voor mij."

De eerste dagen bij Lierse waren goed, en ik voel me welkom in de groep. Het is aan de coach om de keuzes te maken, maar ik wil natuurlijk vechten voor een basisplaats", aldus De Buyser.