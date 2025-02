Aanvaller pakt punten voor RWDM, maar laat volgens Ferrera efficiëntie thuis liggen

RWDM heeft zaterdagavond de Brusselse derby tegen RSCA Futures gewonnen met 1-0. Mickaël Biron was de doelpuntenmaker van dienst.

RWDM had de controle over de wedstrijd, maar was niet scherp genoeg in de afwerking. “Tussen de middenlijn en de laatste twintig meter hadden we meer tijd moeten nemen om de aanvallen goed voor te bereiden", zei coach Ferrera in Het Nieuwsblad.

“We moeten in die laatste twintig meter meer op instinct spelen", vertelde de coach. “Soms denken de spelers te veel na, waardoor we kansen laten liggen.”

Matchwinnaar Biron miste ook enkele kansen voor de Brusselaars, maar Ferrera wil daar niet te veel op hameren. “We gaan niet op zijn gemiste kansen blijven hameren. Hij weet zelf dat hij had moeten scoren. Tegen maandag heeft hij die momenten al duizend keer opnieuw bekeken", aldus de coach.

Ferrera benadrukte dat het verschil vaak ligt in efficiëntie. “In Lokeren scoorden we vier keer, terwijl we daar minder kansen creëerden. Dat is voetbal."

RWDM blijft in een goede vorm met dertien op vijftien. Volgende week wacht een verplaatsing naar Club NXT.