Nieuwkomer moet dringend oppassen bij Standard, schorsing hangt in de lucht!

Standard heeft zich deze winterperiode versterkt. Toch hebben sommige speler meer tijd nodig om zich aan te passen dan gedacht.

Ibrahim Karamoko kreeg al na zeven minuten de eerste gele kaart van de wedstrijd tijdens de uitwedstrijd tegen Westerlo. Het was zijn vierde gele kaart in vier basisplaatsen sinds zijn komst naar Standard.

De Fransman, die deze winter van FC Versailles overkwam, heeft dus al het risico op een schorsing boven zich hangen. Volgende week komt leider KRC Genk op bezoek in Luik.

Karamoko was ook deels verantwoordelijk voor de gelijkmaker van Westerlo, omdat hij Griffin Yow doorliet gaan. In de rust werd hij vervangen door Aiden O'Neill, die zijn rentree maakte na een blessure.

Schorsing dreigt

Zijn prestaties bij Standard was tot nu toe redelijk goed, maar tegen Westerlo was Karamoko niet echt op zijn best. Bovendien moet hij oppassen voor te veel gele kaarten, want dat kan hem een schorsing opleveren.

Standard staat voor een spannende eindfase van de competitie, met belangrijke wedstrijden tegen onder andere Genk, Club Brugge, Anderlecht, Union en Antwerp. De Rouches staan momenteel zevende op twee punten van KAA Gent.