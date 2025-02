🎥 Voormalige JPL-speler zet Romelu Lukaku een hak met geweldig doelpunt tegen Napoli

Napoli heeft thuis twee punten verloren tegen Udinese. Een gelijkspel dat volgde na een prachtig doelpunt van voormalig Antwerp-speler Jürgen Ekkelenkamp.

Napels heeft zondag twee belangrijke punten verloren, thuis tegen Udinese, de 10e van de Serie A. De leider van de Italiaanse competitie heeft vier punten voorsprong op Inter Milan, dat een wedstrijd minder heeft gespeeld en daardoor dichterbij kan komen.

Scott McTominay opende de score voor Napoli in de 37e minuut, maar het was een oude bekende van de Jupiler Pro League die enkele minuten later het scorebord weer gelijk hing. Jürgen Ekkelenkamp scoorde een prachtig doelpunt in de 40e minuut.

Een schot van buiten het strafschopgebied, vanuit een onwaarschijnlijke hoek dat Meret volledig verraste. Het was het eerste doelpunt van Ekkelenkamp in de Serie A sinds zijn transfer afgelopen zomer van Antwerp voor 5,3 miljoen euro.

Romelu Lukaku kende een lastige wedstrijd en werd in de 71e minuut gewisseld. Italiaanse waarnemers benadrukken een "onvoldoende" prestatie van de Rode Duivel, die "niet in zijn spel zat". Cyril Ngonge kwam in de 70e minuut in het veld.

Jürgen Ekkelenkamp maakt een sterk seizoen door bij Udinese, en de Nederlander kan wellicht volgende maand in aanmerking komen voor de selectie van Ronald Koeman.