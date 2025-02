Dit kan de bond nog heel wat gaan kosten: Challenger Pro League-club eist geld van de KBVB... voor transfer van Romelu Lukaku

Lierse wil een vergoeding krijgen van de KBVB voor de transfer van Romelu Lukaku en Anthony Limbombe. Het gaat dan om de solidariteitsbijdrage bij transfers van de spelers.

Opvallend nieuws: Lierse eist een vergoeding van de KBVB, en niet zomaar een. Het gaat om de solidariteitsbijdrage voor de transfers van Romelu Lukaku (Chelsea naar AS Roma) en Anthony Limbombe (Almere City naar SK Beveren), die nog bij de jeugd van Lierse hebben gespeeld, meldt Het Nieuwsblad.

Solidariteitsbijdragen bij een transfer zijn een verplicht systeem van FIFA om jeugdclubs te belonen voor hun rol in de ontwikkeling van een speler. 5% van de transfersom wordt verdeeld onder de jeugdclubs, afhankelijk van hoeveel jaren de speler er actief was.

De KBVB heeft die in zijn eigen zak gestoken bij de genoemde gevallen, maar daar is een reden voor. De bond oordeelt namelijk dat het 'nieuwe' Lierse, dat werd opgericht in 2018 vanwege een eerder faillissement, geen recht heeft op geld dat bedoeld was voor het 'oude' Lierse.

Als een club failliet gaat, dan gaat de solidariteitsbijdrage namelijk naar de KBVB. Maar het nieuwe Lierse moet zelf wel solidariteitsbijdragen betalen voor zaken die het oude Lierse deed. Logisch dat de club vindt dat dit in twee richtingen moet werken.

Maar de KBVB weigert. En daarom verschenen beide partijen maandag voor het Internationaal Sporttribunaal TAS in Zwitserland. Voor de bond kan dit nog wel een groot probleem worden. Die vreest vooral claims op eerdere transfers, wat kan oplopen tot een miljoen euro. Een uitspraak wordt binnen twee maanden verwacht.