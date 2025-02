Een seizoen zonder Clasico of zonder derby's, zonder passie: blijkbaar is dat de droom van de grote clubs

De hervorming die door de G5 en Standard gewenst wordt, zorgt voor veel discussie vanwege het zeer ingewikkelde format.

Maandag kwamen alle clubs samen om te discussiëren over het competitieformat. Er lagen daar twee pistes op tafel, waarvan één een 'Europees model' is. Alle G5 teams plus Standard zijn voor.

Laten we kort herhalen waar het over zou gaan: een competitie met 16 teams, verdeeld in 4 poules van 4. Binnen deze poules spelen de teams elkaar heen en terug. Om vervolgens de kalender verder in te vullen, zullen ze tegen 2 teams uit elk van de andere poules spelen, deze keer ofwel thuis ofwel uit.

Een seizoen zonder Clasico? Zonder Waalse clash?

Men begrijpt vrij snel wat dit betekent. De details van de trekking van deze poules zijn nog vaag, maar stel je voor dat ze werken met seedings; elke poule zou een "grote club" bevatten - op dit moment Club Brugge, Genk, Union en Antwerp of Anderlecht bijvoorbeeld.

Teams die in een andere poule zijn beland dan die van Club Brugge of Anderlecht zouden een van deze wedstrijden moeten missen, of hopen ze tegen te komen in een van de andere wedstrijden - ook hier zal bij loting beslist worden of dit thuis of uit is.

Je kunt je voorstellen dat Club Brugge niet echt staat te popelen om KVC Westerlo te ontvangen, bijvoorbeeld. Maar andersom? Dat is een vol stadion verzekerd in de Kempen. Een gemiste inkomstenbron. Hetzelfde geldt als Anderlecht of Genk niet op het programma staan.

De kansen om bijvoorbeeld Anderlecht en Standard in dezelfde poule te zien, zullen noodzakelijkerwijs klein zijn. Dit betekent dat een van de twee stadions geen Clasico zal meemaken. Of geen Waalse clash, om het geval van Charleroi te noemen. Hetzelfde denkproces voor de Slag om Vlaanderen tussen KAA Gent en Club Brugge, de Brugse derby's, de Limburgse derby's, die van Antwerpen. Kun je je voorstellen wat het betekent voor het publiek van Stayen of Cercle om een volledig seizoen zonder derby mee te maken?

De Pro League tegen zijn supporters

Een dergelijke hervorming is gewoonweg het zoveelste bewijs dat de leiders van de Pro League - en dus de leiders van hun clubs - volledig losgekoppeld zijn van het publiek. De "incidenten" in de tribunes, de sancties van zowel de instanties als de clubs zelf (denk aan wat er momenteel gebeurt in Charleroi): het Belgische voetbal lijkt in oorlog te zijn met zijn eigen supporters.

Hoe hopen de leiders zo'n wankel product aan hun supporters te verkopen? Op hoeveel abonnees rekenen ze als de fans de formule nauwelijks begrijpen, en als deze inhoudt dat er ploegen willekeurig ontvangen worden? Welke waarde hebben de tv-rechten over twee jaar als de stadions halfleeg zijn? Zijn de grote clubs hier enigszins bezorgd over?