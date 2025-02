Felice Mazzu niet te spreken over mentaliteit van zijn spelers: "De nederlaag is te wijten aan al deze factoren"

STVV heeft opnieuw verloren, dit keer tegen Dender met 2-1. Trainer Felice Mazzu was na de wedstrijd duidelijk teleurgesteld en uitte scherpe kritiek richting eigen spelers.

Een van de belangrijkste momenten in de wedstrijd kwam toen de VAR een handspel van Rein Van Helden zag, waarna de scheidsrechter naar het scherm werd geroepen en een penalty gaf aan Dender. Mazzu was niet te spreken over de beslissing: "Ik heb geen mening overd deze strafschop", was zijn oordeel na de match.

Mazzu erkende dat Dender de wedstrijd dicteerde. De coach was van mening dat STVV niet genoeg fysieke capaciteit had om Dender effectief te stoppen.

Na de 1-1 gelijkmaker in de tweede helft, leek STVV klaar om de wedstrijd om te draaien, maar de ploeg faalde om geconcentreerd te blijven. Mazzu legde de schuld bij de mentaliteit van zijn spelers.

Lesje niet geleerd

"Ik weet niet of de nederlaag verdiend is, maar de fouten die we week na week maken, kosten ons nu veel punten. We hebben veel kansen nodig om te scoren. We hebben een tweede doelpunt geslikt omdat we niet goed georganiseerd waren. Daarom is de nederlaag van vandaag te wijten aan al deze factoren."

Mazzu merkte ook op dat STVV kansen had om de wedstrijd om te draaien, maar die niet benutten. "Loïc Lapoussin had een grote kans om ons op gelijke hoogte te brengen. Dat had ons een punt moeten opleveren."

De Kanaries staan vertiende in de Jupiler Pro League en moet dus dringen punten gaan pakken willen ze de degradatie vermijden. Met nog wedstrijden tegen KV Mechelen, KV Kortrijk, Beerschot en OH Leuven hebben de Limburgers hun lot zowaar nog in eigen handen.