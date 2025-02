16-jarig toptalent hoopt nieuwe bondscoach Rudi Garcia nu al te overtuigen: "Hij richt zich op het WK 2026"

Rudi Garcia zal binnenkort zijn eerste selectie moeten bekendmaken bij de Rode Duivels. Een 16-jarig talent hoopt er in ieder geval al een eerste keer bij te zijn.

België neemt het in maart twee keer op tegen Oekraïne. Dat tweeluik zal bepalen wie er volgend seizoen op het hoogste niveau speelt in de Nations League. België kan dus degraderen.

Voor Rudi Garcia zal het zijn eerste moment zijn om zich te bewijzen. Hij gaf al een goede indruk bij zijn voorstelling, dus zijn we benieuwd. Vooral naar zijn eerste selectie dan toch op dit moment.

Iedereen moet zich opnieuw bewijzen, en dat biedt kansen. Jorthy Mokio hoopt er zelfs al bij te zijn, al speelde die in totaal nog maar acht wedstrijden voor A-elftallen (4 KAA Gent, 4 Ajax). Afgelopen weekend mocht hij bij de Nederlandse grootmacht starten.

"Ik weet niet of hij volgende maand al geselecteerd zal worden voor de nationale ploeg, maar hij denkt er zeker aan", vertelde zijn vader, Thierry, bij Het Nieuwsblad. "Al sinds twee jaar praat hij met mij over de wereldbeker van 2026. Hij richt zich op dat toernooi."

Mokio heeft Conogolese roots, maar zal toch sowieso voor België kiezen. "Hij is trots op zijn Afrikaanse roots, maar hij is nog nooit in Congo geweest. Hij heeft een sterke band met de Belgische nationale ploeg. Hij is er al bij sinds de U15, waar hij de kapiteinsband droeg."