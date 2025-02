Anderlecht heeft een speler met paars-wit DNA kunnen oppikken: "En hij heeft zijn belangrijkste wapen (nog) niet kunnen gebruiken"

Anderlecht heeft een zaakje gedaan tijdens de wintermercato, daar zijn ze nu al van overtuigd. Met Lucas Hey, de 21-jarige Deense verdediger die ze overnamen van Nordsjaelland, hebben ze iemand die naar de stijl van het huis kan voetballen.

Het was toch al een poosje geleden dat de fans van Anderlecht het gezien hadden: een verdediger die kan inschuiven met de bal aan de voet. Tegen Antwerp dribbelde Hey een paar keer richting middenveld en zorgde zo voor de opbouw van achteruit.

Crosspasses

Dit seizoen was dat nog niet het geval aangezien Zanka, Simic en Adryelson niet bepaald de meest technische voetballers zijn. Hey heeft wel die kwaliteiten die ze in het Lotto Park zo graag zien en die hen doet denken aan Zeno Debast. Die kon ook indribbelen met daarna een goeie pass richting aanval.

En eigenlijk heeft hij opbouwend zijn grootste wapen nog niet gebruikt. Omdat hij voorlopig links in de verdediging moet spelen, draait hij altijd naar zijn rechtervoet. Met die rechtse heeft hij echter ook een heel goeie crosspass, maar die heeft hij nog niet kunnen laten zien.

Daarvoor is het wachten op de terugkeer van Jan Vertonghen. De terugkeer van de kapitein kan Anderlecht op zoveel manieren beter maken. Ten eerste heeft hij ook die cross en ten tweede kan Hey dan ook Huerta of Edozie gaan lanceren als hij rechts speelt.

Enorm rustig met de bal

Van een verdediger wordt natuurlijk verwacht dat hij in de eerste plaats kan verdedigen. Ook daar zijn ze in Neerpede gerust in. Hey heeft een natuurlijke flair van verdedigen en zoekt meestal de voetballende oplossing. Hij is balvast en heeft vertrouwen in zijn kwaliteiten.

Het is opmerkelijk hoe rustig hij blijft als er druk op hem wordt gezet. Dat kan nog eens pijnlijk aflopen, maar daar houden ze rekening mee. Het is de stijl die ze terug willen zien bij paars-wit: spelers die met risico willen spelen.

Daar schortte het dit seizoen al veel aan. Toen Stroeykens en Dolberg geblesseerd waren, waren er enkel nog Verschaeren en Hazard die niet telkens voor de veilige pass probeerden te kiezen. En die laatste heeft nog wat tijd nodig om zijn beste vorm te vinden.

Simic?

Vooral achteraan was er een probleem in de opbouw, maar Olivier Renard heeft dat nu opgelost. Het doet wel de vraag rijzen of publiekslieveling Simic straks nog veel in het stuk gaat voorkomen. De gehuurde Adryelson moet immers ook zijn minuten maken.

Al zal Vertonghen straks ook niet alles weer gaan spelen. Een nieuwe terugval willen ze niet meemaken. Maar een duo Hey-Vertonghen, dat moet in principe wel vonken geven.