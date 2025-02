De zoveelste: Will Still krijgt weer harde klap te verwerken bij Lens

De Turkse clubs blijven zich versterken vlak voor het einde van de winterse transferperiode. Will Still verliest opnieuw een speler: Przemysław Frankowski vertrekt naar Galatasaray.

Will Still maakt een vrij bijzondere transferperiode door. De coach van RC Lens heeft zijn beste spelers zien vertrekken naar andere clubs. Hij heeft verschillende sleutelspelers verloren: Abdukodir Khusanov is vertrokken naar Manchester City voor 40 miljoen euro, Elye Wahi naar Eintracht Frankfurt voor 27 miljoen euro. Kevin Danso is uitgeleend aan Tottenham tot het einde van het seizoen, met een verplichte aankoopoptie van 25 miljoen euro.

Vandaag is het de beurt aan Galatasaray te gaan shoppen bij Lens. Przemysław Frankowski trekt naar de Turkse club op huurbasis. De totale transfersom bedraagt ongeveer 10 miljoen euro: de lening kost 1 miljoen euro en omvat een verplichte aankoopoptie van 7 miljoen euro, plus een bonus van 2 miljoen euro.

Profesyonel futbolcu Przemysław Adam Frankowski ve kulübü RC Lens ile oyuncunun 2024-2025 sezonunun kalan kısmı için, şarta bağlı satın alma opsiyonlu geçici transferi konusunda anlaşmaya varılmıştır.



Buna göre, futbolcunun kulübüne net 1.000.000 euro tutarında geçici transfer… pic.twitter.com/oZGewq0JLg — Galatasaray SK (@GalatasaraySK) February 10, 2025

Frankowski is blij met zijn nieuwe uitdaging. Hij heeft gesproken op het YouTube-kanaal van de club: "Ik ben echt blij. Het is geweldig om te spelen voor een van de grootste clubs ter wereld. Ik kijk uit naar de thuiswedstrijden en de eerste training met het team. Onze fans zijn geweldig! Ik ben erg gelukkig."

Weer een belangrijke speler die RC Lens verlaat, en een nieuw probleem voor Will Still die tactische oplossingen zal moeten vinden om de schade te beperken.