Gelukkiger op Sclessin? Lazare Amani onthult de druppel die de emmer heeft doen overlopen

Lazare Amani is zijn carrière nieuw leven aan het inblazen bij Standard. Hij was niet langer tevreden met zijn status bij Union Saint-Gilloise.

Één jaar geleden keerde Lazare Amani terug naar Union Saint-Gilloise als kersverse Afrikaans kampioen. Dit seizoen zag zijn toekomst er echter minder rooskleurig uit. Niet langer in de plannen van Sébastien Pocognoli, zocht hij speeltijd bij Standard.

Hoewel hij sinds november niet meer had gespeeld, kwam de 26-jarige middenvelder in actie voor de Rouches op de dag dat zijn uitleenbeurt bekend werd gemaakt en redde hij het team de week nadien door in de blessuretijd gelijk te maken op het veld van Cercle Brugge.

Lazare voelt zich veel meer gewaardeerd bij Standard dan in Brussel. Hij kijkt terug op zijn moeilijke periode in het Dudenpark. "We hadden een thuiswedstrijd tegen Club Brugge. Er was een wissel op het middenveld. Er werd besloten om een kleine nummer zes, wat was zijn naam ook alweer? Kamiel Van De Perre (het duurt even voordat hij zijn naam herinnert) op te stellen als nummer tien terwijl ik aan het opwarmen was."

"Dat kan gebeuren. Maar in de volgende wedstrijd tegen KAA Gent, stond ik weer op te warmen en besloten ze hem weer in te brengen. Voor mij was dat het signaal dat het misschien tijd was om een uitleenbeurt te zoeken om te proberen te vergeten, een adempauze te nemen en volgend jaar terug te keren met betere gevoelens", concludeert hij.

Met hetzelfde tactische systeem als bij Union bood Standard hem een mooie tijdelijke uitweg. De Rouches hebben een aankoopoptie, maar Lazare zal misschien niet de speler zijn die het bestuur als prioriteit ziet ten opzichte van jongens als Andi Zeqiri of Ilay Camara. Bij Union heeft Lazare Amani nog twee jaar contract.