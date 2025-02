Zorgde deze ingreep van Aad de Mos ervoor dat Malinwa Europese geschiedenis kon schrijven? "We gingen naar zijn kleedkamer om orde op zaken te stellen"

Het zijn moeilijke tijden voor KV Mechelen, dat momenteel worstelt tegen degradatie. De toekomst lijkt onzeker voor de club, die ooit zo trots was op zijn prestaties op het Europese toneel.

Bijna 40 jaar geleden beleefde de club haar grootste Europese avontuur, met een historische overwinning op Atalanta Bergamo in de halve finale van de Europacup II. Die overwinning leidde de club naar de finale, een prestatie die voor de Malinwa-fans nog steeds in het geheugen gegrift staat.

Atalanta was in 1988 nog een Italiaanse tweedeklasser, maar had zich via de bekerfinale naar Europa geknokt. De toenmalige coach van Malinwa, Aad de Mos, kijkt in Het Nieuwsblad terug op die historische wedstrijd.

Ingreep van Aad

Atalanta had met Glenn Strömberg een groot wapen en dat wist ook Aad de Mos. "Er gingen sterke verhalen rond over bijgeloof, zoals dat ik de schoenen van Strömberg had verplaatst of op de middenstip had geplast, maar dat was allemaal onzin", aldus De Mos in Het Nieuwsblad.

Wat wel echt gebeurde, was de ingreep van De Mos tijdens de rust, na een controversiële strafschop voor Atalanta. "De scheidsrechter was een Rus, Valeri Butenko, en we hadden het gevoel dat hij niet in ons voordeel floot", vertelt De Mos. "We gingen naar de kleedkamer van de scheidsrechters om orde op zaken te stellen, en na de rust floot hij plots normaal."

Geweldige Preud’homme

"Preud’homme pakte in die wedstrijd een bal die alleen hij en Yashin konden stoppen", herinnert De Mos zich. "Als die bal erin ging, hadden we die wedstrijd verloren. Preud’homme was onmiskenbaar de man van de match. Hij was waanzinnig, en zijn prestaties waren de sleutel tot ons succes." KV Mechelen won de finale van de Europacup II met 1-0 van Ajax.