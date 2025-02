🎥 Voormalige Club Brugge-speler krijgt lof van aanvoerder en trainer na Europese knalprestatie: 'Een gouden oude'

Ivan Perisic liet dinsdagavond opnieuw zien waarom hij een absolute aanwinst is voor PSV. De 36-jarige Kroaat maakte de gelijkmaker in de tweede helft tegen Juventus, maar kon een nederlaag niet voorkomen. Toch kreeg hij lof van zijn aanvoerder en trainer Peter Bosz.

Na acht Champions League-wedstrijden zonder speelminuten, mocht Perisic eindelijk zijn Europees debuut maken voor PSV. De ervaren aanvaller stond meteen op en zorgde met een knappe treffer voor de 1-1. Helaas bleek Juventus uiteindelijk te sterk en won met 3-1.

Aanvoerder Luuk de Jong sprak met veel bewondering over zijn ploeggenoot. "Het is ongekend op zijn leeftijd. Hij blijft maar gaan en maakt een fantastische goal", zei hij bij Play Sports. Filip Joos benoemde de voormalige speler van Club Brugge zelfs een ‘oude gouden’.

Ook trainer Peter Bosz was enthousiast over de Kroaat. "Ik heb hem dit vaker zo zien doen. Hij kapt kort en schiet in de korte hoek, echt geweldig", aldus Bosz bij NOS.

Toekomst in Spanje?

De toekomst van Perisic bij PSV is nog onzeker. Hij voelt zich goed in Eindhoven, maar heeft naar verluidt nog een droom om ooit in La Liga te spelen. Spanje is de enige grote Europese competitie waar hij nog niet actief was.

De Kroaat speelde in België voor Roeselare en Club Brugge. Bij blauw-zwart speelde hij 89 wedstrijden en wist daarin 35 keer scoren. In het seizoen 2010-2011 werd hij zelfs topschutter met 22 doelpunten.