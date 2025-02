CEO van Union luidt alarmbel en haalt hard uit: "Europa had ons uitgelachen"

Union Saint-Gilloise heeft deze week bijna een ramp meegemaakt: het veld van het Koning Boudewijnstadion was zo slecht dat de Europa League-wedstrijd tegen Ajax misschien niet kon doorgaan. Gelukkig was de grasmat op woensdag in betere staat.

Ondanks de opluchting heeft Philippe Bormans, CEO van Union Saint-Gilloise, zijn ongenoegen geuit bij de RTBF. Union kwam namelijk bijna in de problemen, zowel financieel als qua imago.

"De afgelopen uren waren behoorlijk stressvol", geeft hij toe. Op dinsdag bleek dat het veld van het Koning Boudewijnstadion onbespeelbaar was. "Gelukkig was de toestand woensdagochtend veel beter."

Voor Bormans is dit een extra bewijs dat het stadion niet meer geschikt is voor voetbal in 2025. "Het is een structureel probleem, waar zelfs de Rode Duivels last van hebben", zegt hij. "Het is hoog tijd dat de verantwoordelijken hier samen een oplossing voor zoeken."

Union gebruikt het Koning Boudewijnstadion noodgedwongen, omdat het zelf geen geschikt stadion heeft. Ook RSCA Futures speelde er, maar is inmiddels verhuisd naar Deinze. Zelfs de Belgische voetbalbond heeft besloten om in 2025 wedstrijden in andere stadions te organiseren.

"Sommige problemen, zoals de staat van het stadion, kunnen wij niet oplossen. Dat kost enorm veel geld. Maar als stad, bond en clubs er samen niet uitkomen, dan stel ik me echt vragen", zegt Bormans.

Volgens hem kwam het Belgische voetbal opnieuw bijna in een lastige situatie. "Het had een financiële en imago-ramp kunnen zijn. Europa had ons uitgelachen", besluit hij.