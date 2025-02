Guardiola komt met wel heel fatalistische woorden na nederlaag tegen Real Madrid: "Ik ben niet goed genoeg"

Manchester City liet tegen Real Madrid opnieuw een voorsprong uit handen glippen en ging met 2-3 onderuit. Op de persconferentie na de wedstrijd kwam een neerslachtige Pep Guardiola voor de microfoon. "Hoe we uit deze vicieuze cirkel geraken? Ik weet het niet meer", klonk het mistroostig.

Guardiola zag zijn ploeg in de laatste vijf minuten een 2-1 voorsprong weggeven. “Zo kan je gewoon niet competitief zijn", zuchtte hij. “En het is niet enkel vandaag, hé. Dit is al veel te vaak voorgekomen dit seizoen.” Een pijnlijke conclusie voor de coach die de voorbije jaren met City domineerde in Engeland en Europa.

De Spanjaard leek zelfs aan zichzelf te twijfelen. “Ik ben hier nu al vele jaren en we waren een uitzonderlijke ploeg, een echte machine. Maar vandaag en dit jaar lukt het gewoon niet", blikte hij terug.

“Ik ben op dit moment niet in staat om dit te managen. Ik ben niet goed genoeg. Ik zou mijn ploeg graag helpen om dit te overkomen, maar het lukt me voorlopig niet.”

Na de wedstrijd had Guardiola naar verluidt harde woorden voor zijn spelers, maar op de persconferentie temperde hij dat. “Niet enkel de spelers moeten hun verantwoordelijkheid nemen, hé. Iedereen bij ons. Ik nog het meest van allemaal. De spelers willen echt wel, dat zie je aan hun inzet, maar we zijn niet stabiel genoeg. Dit was eigenlijk geen uitzondering.”

Toch bleef Guardiola realistisch over het wedstrijdverloop. “Het was een spannende wedstrijd", gaf hij toe. “We hadden alles onder controle, maar na de 2-1 maken we de verkeerde keuzes op cruciale momenten. Dat kost ons al het hele seizoen punten.”