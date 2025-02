Probleem met Kevin De Bruyne? "Zorgwekkend aantal"

Volg Voetbalkrant nu via Instagram!

Na de uitschakeling van Manchester City tegen Real Madrid ligt Kevin De Bruyne onder een vergrootglas. De Rode Duivel kon zijn ploeg niet op sleeptouw nemen en speelde geen hoofdrol in de cruciale Champions League-clash.

Analist Marc Degryse had in de VTM-studio duidelijke kritiek: "We zien niet de beste versie van Kevin De Bruyne." Volgens Degryse mist De Bruyne op dit moment de dominantie die hem de afgelopen jaren zo typeerde.

"Hij kan moeilijk dominant zijn", analyseerde hij. "Met balverlies lag hij aan de basis van de eerste kans voor Real. Toen hij met voorsprong de diepte inging, werd hij nog teruggehaald door Asensio. Hij oogt niet scherp, niet fit. Zelfs zijn telegeleide passes, toch zijn handelsmerk, kwamen niet altijd goed aan."

De vraag rijst waarom De Bruyne niet in staat is te schitteren in topwedstrijden zoals vroeger. Degryse wijst naar de fysieke impact van zijn langdurige blessure: "Alleen hijzelf kan aangeven waar het aan ligt. Maar hij heeft de laatste maanden niet veel gespeeld. Ik vrees dat die operatie aan de hamstring nog altijd weegt op hem."

Niet alleen De Bruyne, maar ook Manchester City lijkt niet meer op volle toeren te draaien. "De voorbije jaren luidde het dat wanneer Kevin goed was, City nog beter speelde. Maar nu moet je concluderen dat het bij City minder is en ook bij De Bruyne minder."

Statistisch gezien had De Bruyne nog impact, met drie gecreëerde kansen. Maar daar stond ook een zorgwekkend aantal balverliezen tegenover. "Ik weet dat hij veel risico in zijn passing legt, maar 19 keer balverlies is veel te hoog voor zijn doen", oordeelde Degryse.