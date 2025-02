🎥 Merseyside Derby eindigt in chaos: Everton redt laatste historische derby in Goodison Park

Volg Voetbalkrant nu via Instagram!

Everton en Liverpool speelden een Merseyside Derby om niet te vergeten. In een spannende wedstrijd pakte Everton in de allerlaatste seconde nog een punt.

Deze wedstrijd was extra bijzonder omdat het de laatste derby was in Goodison Park, het stadion van Everton sinds 1892. Volgend seizoen verhuist de club naar een nieuw stadion aan het water.

Everton begon sterk en kwam na elf minuten op voorsprong via Beto. Liverpool reageerde snel. Alexis Mac Allister kopte een voorzet van Mo Salah binnen en bracht de stand weer gelijk.

Na rust leek Liverpool op weg naar de overwinning. Mohamed Salah maakte er 1-2 van, en Everton leek verslagen. Maar de thuisploeg gaf niet op en bleef vechten tot het laatste moment.

In de 98ste minuut gebeurde het onmogelijke. Ondanks dat er maar vijf minuten extra tijd waren toegekend, kreeg Everton nog een kans. Tarkowski trapte de bal in het doel en Goodison Park ontplofte van vreugde.

De VAR controleerde eerst nog het doelpunt, maar keurde het uiteindelijk wel goed. De wedstrijd eindigde nog wel met een opstootje en enkele rode kaarten, maar Everton kon tevreden zijn met een belangrijk punt tegen de stadsrivaal.