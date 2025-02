🎥 Thibaud Verlinden spreekt zich voor het eerst uit over verrassende transfer naar OHL: "Ik ben blij om in Leuven te spelen, maar..."

Thibaud Verlinden kijkt met gemengde gevoelens terug op zijn vertrek bij Beerschot. Onlangs maakte de aanvaller de overstap naar Oud-Heverlee Leuven, maar het was niet het mooie afscheid dat hij had gehoopt.

"Normaal is een transfer een mooi moment, maar dit was niet zoals ik het wilde", zegt Verlinden in DAZN. "Ik ben blij om in Leuven te spelen, maar het voelt anders."

Verlinden had altijd een goede band met de Beerschot-fans, maar volgens hem is die relatie nu veranderd. "Het is jammer, want ik had een goede band met de supporters van Beerschot. Maar door bepaalde mensen is dat veranderd."

"Er zijn verkeerde dingen geschreven en dat is heel jammer", zegt Verlinden. Hij speelde 87 keer voor Beerschot en maakte 14 doelpunten.

Een opvallend moment was tijdens de wedstrijd Genk-Beerschot, waar Verlinden niet op het wedstrijdblad stond. Hij had verwacht te spelen, maar het bestuur van Beerschot besloot ineens dat hij niet in actie mocht komen. Dit leidde tot veel boosheid bij coach Dirk Kuyt, die niet op de hoogte was van de beslissing.

Niet veel later maakte de Belg dan toch zijn transfer naar OHL. Er was ook interesse vanuit het buitenland, maar Beerschot liet zijn vedette dus gaan naar een concurrent.