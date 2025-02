Belgische clubs boeken 160 miljoen euro verlies: deze club maakte bijna 5 keer (!) zoveel winst als Club Brugge

Net als ieder jaar komt de Belgische voetbalbond naar buiten met de financiële cijfers van onze profclubs. In 2024 maakten onze profclubs in totaal een verlies van zo'n 160 miljoen. Union kroonde zich tot neusje van de zalm terwijl Standard in de zware schulden blijft zwemmen.

Dat je in het Belgsich voetbal niet moet zijn om poen te scheppen is de laatste jaren meer dan duidelijk geworden. In totaal leden onze 26 profclubs meer dan 160 miljoen euro verlies, meldt Sporza. Het mag dan wel minder zijn dan de 193 miljoen van vorig jaar, het blijft een negatief resultaat.

Arm Standard

Zeker 19 clubs waren het afgelopen jaar verlieslatend. Bij tweedeklassers Lierse, FC Liège en Franc Borains valt de schade al bij al mee, maar bij onder andere RWDM (22,9 miljoen), Westerlo (21 miljoen) en Genk (14,6 miljoen) minder.

Maar Standard toont zich wederom de slechtste van de klas op financieel vlak. Met 25,6 miljoen is de club uit Luik de meest verlieslatende van ze allemaal. Bovenop de reeds bestaande schuldenberg, is de financiële last van Standard naar 59 miljoen gestegen. Het is hopen voor de Waalse topclub dat hier snel een oplossing voor wordt gevonden.

Union op kop

Wie dan weer wel een positief rapport kan afleveren, is Union. De Brusselaars zijn één van de slechts 7 profclubs die een positief cijfer konden voorleggen. Ze maakten bijna vijf keer meer winst dan Club Brugge (14,87 miljoen euro tegen 3,01 miljoen euro).

Van de Belgische topclubs zijn, naast Union, AA Gent, Club Brugge, Anderlecht de enigen die winst maakten. Al kregen Gent en Anderlecht dit jaar een forse kapitaalsverhoging.

Jeugd- en vrouwenvoetbal

Opvallend: Sinds 2020 hebben clubeigenaars in totaal al 474 miljoen euro in hun clubs gestopt, om ze op die manier "financieel gezond" te houden, dat weet Sporza te melden.

Ondanks de negatieve cijfers, merkte Lorin Parys, CEO van de Pro League, iets positiefs op: "Nog nooit investeerden clubs zo veel kapitaal in jeugdvoetbal, vrouwenvoetbal en sociale media. Samen toch goed voor meer dan 86 miljoen euro in 2024", vertelt hij aan Sporza.