Dimitri de Condé komt met grote update over twee belangrijke dossiers en bevestigt dat KRC Genk nog grote plannen heeft: "Van hem willen we een eeuwige Genkie maken"

KRC Genk heeft op de transfermarkt niet veel uitgestoken, en dat moest ook niet. Met Yaimar Medina werd de gedroomde versterking gehaald, en buiten Carlos Cuesta vertrok er ook niemand.

Het grootste doel was dan ook om de kern samen te houden, wat dus goed gelukt is. Maar nu het einde van het seizoen ook stilaan nadert, zijn er weer nieuwe prioriteiten. En dan wordt er vooral naar contractverlengingen gekeken.

Zo is er Patrik Hrosovsky, die zijn contract bij Genk ziet aflopen na dit seizoen. De club wil dat hij blijft en hij gaf ook al aan tevreden te zijn. Bryan Heynen heeft na dit seizoen nog één jaar, maar Racing heeft ook met hem heel duidelijke plannen.

Bij Techtalk sprak Dimitri de Condé over de twee dossiers. "Het standpunt van de club is dat wij absoluut willen dat zij beide blijven. Het zijn wel twee verschillende dossiers. Dus eerst dossier Bryan. Dat is geen geheim. Wij willen van Bryan een eeuwige Genkie maken. Op dit moment zijn wij daar ook serieuze inspanningen voor aan het leveren. We zijn gesprekken aan het voeren, net nog eentje achter de rug, om dat te verwezenlijken", begint de Condé.

"Uiteindelijk ligt de keuze bij de speler zelf, in dit geval Bryan. Wil hij die eeuwige Genkie zijn of kijkt hij nog naar het buitenland? Die gesprekken lopen en nogmaals, ik zie dat positief tegemoet omdat het hart van Bryan ook blauw is, dat is wel heel duidelijk."

Dan is er ook nog het dossier rond Patrik Hrosovsky, die al sinds 2019 bij Genk speelt. "Patrik is een iets andere situatie omdat hij 33 jaar oud wordt en dat het misschien een uitzondering der uitzonderingen kan worden. Maar wij als club vinden en hopen dat Patrik zeker nog een jaar bij ons wil blijven."

"Ook volgend jaar, hopende dat we Europees voetbal spelen. Zijn rol in de kleedkamer is ook heel belangrijk. Wij zijn met Patrik aan het kijken wat dat kan betekenen, ook financieel. Ook inspanningen aan het doen om hem volgend jaar nog in de kleedkamer te hebben. Ik hoop met heel mijn hart dat wij in die twee dossiers gaan slagen, om hen hier te houden. Maar wat ik altijd zeg: de speler bepaalt. We zijn niet alleen, maar ook Patrik is een jongen met een echt blauw hart", besluit de Condé.