"Jullie hebben er lang op moeten wachten": FCV Dender pakt nog uit met komst van nieuwe aanvaller, die al bij twee Belgische clubs actief was

FCV Dender heeft nog een late versterking aangekondigd. Jordan Kadiri keert terug naar België en trekt naar de club uit Denderleeuw.

FCV Dender begon goed aan zijn seizoen, en staat nog steeds op de 9e plaats. Aangezien de clubs dicht bij elkaar staan in het midden van het klassement wordt het nog wel vechten tot op het einde.

Dender telt momenteel drie punten meer dan KV Mechelen, dat in de gevarenzone staat. De club heeft donderdag nog nieuwe versterking voorgesteld.

"Jullie hebben er lang op moeten wachten, maar hier is hij dan eindelijk: onze nieuwe aanvaller", pakte de club uit op zijn website. Dender haalt Kadiri terug naar België.

"Jordan Kadiri is onze nieuwste aanwinst. De aanvaller, afkomstig uit Nigeria, tekent een contract tot 2026 met optie op nog een extra jaar", klinkt het bij de club.

Kadiri was eerder al in België actief bij Lommel SK en Francs Borains. Sinds januari zat hij zonder club, voordien was hij bij het Roemeense UTA Arad actief.