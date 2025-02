Voormalige Beerschot-speler ziet nog kansen voor de Ratten en geeft belangrijke boodschap aan club en fans

Met nog vijf wedstrijden te spelen in de reguliere competitie van de Jupiler Pro League lijkt Beerschot veroordeeld tot degradatie. De achterstand op de voorlaatste bedraagt nog steeds vijf punten.

Beerschot moet dringend punten sprokkelen om degradatie te vermijden, maar ook de concurrenten onderaan de stand worstelen met hun vorm. “Kortrijk weet op dit moment ook moeilijk punten te verzamelen, dus het is zeker nog niet verloren”, stelt oud-speler Mo Messoudi vast in de Gazet van Antwerpen.

Volgens hem moet Beerschot zich vooral richten op STVV, de ploeg die nog het best binnen handbereik ligt. KV Mechelen lijkt volgens hem een te grote kloof geslagen te hebben.

Ook de recente transferperiode bracht geen ommekeer voor Beerschot. “De wintermercato verliep niet perfect voor de club”, erkent Messoudi.

Degradatiestrijd

Beerschot is geen onbekende in degradatiestrijd en promoveerde in het verleden vaker snel na een terugval naar 1B. “Ik kan begrijpen dat de club en de fans met hun gedachten al een beetje in 1B zitten, maar soms kan één overwinning een wereld van verschil maken", besluit Messoudi.

Met nog vijf wedstrijden te spelen is het duidelijk dat Beerschot nog punten moet pakken wil het niet rechtstreeks degraderen. De op twee na laatste in de stand krijgt nog een kans via een barrageduel met het nummer drie uit 1B.