Hij heeft Carl Hoefkens verslagen en Standard beroofd van een Europese titel: vanavond ontmoeten de Rouches hun zwarte beest

Genk trekt deze vrijdag naar Standard. Een tegenstander die Thorsten Fink beter kent dan het lijkt.

Op deze Valentijnsdag zou het misschien een beetje overdreven zijn om te zeggen dat Thorsten Fink een liefdesverhaal heeft met Standard. Maar afgezien van het feit dat hij ongeslagen is in zes wedstrijden tegen de Rouches sinds zijn komst in België, heeft de coach van Genk een vrij bijzondere relatie met de Luikenaars.

Zijn kennismaking met Luik begon echter met een nederlaag. Fink droeg nog steeds zijn blonde manen op het veld, en het was als verdedigende middenvelder dat hij de finale van de Intertoto Cup 1996/1997 speelde tegen Standard in het shirt van Karlsruher. Vijftien jaar na de pijnlijke nederlaag tegen FC Barcelona, speelde Standard daar de tweede Europese finale in zijn geschiedenis.

Gewaarschuwd na een kwartier, had Thorsten Fink moeite om de aanvallen van Axel Lawarée, Wamberto en consorten tegen te houden. Roberto Bisconti scoorde het enige doelpunt in de heenwedstrijd, waardoor het team op 90 minuten van een Europese titel stond. Maar Karlsruher was sterker in de terugwedstrijd door in het laatste kwartier twee doelpunten te maken tegen Peter Maes en zo de winnaar te worden van deze inmiddels ter ziele gegane Intertoto Cup, tot grote frustratie van de bezoekers die lang moeite hadden met bepaalde arbitrale beslissingen. De eerste trofee in de carrière van Thorsten Fink, die er later nog eens 14 zou winnen bij Bayern München.

Slechte herinneringen voor Carl Hoefkens en Ivan Leko

Ook voor hem was er een eerste keer tegen de Rouches bij zijn aankomst in België. Om zijn visitekaartje af te geven in Stayen, had het STVV van Thorsten Fink vorig seizoen de ploeg van Carl Hoefkens verslagen met een late goal van Aboubakaty Koita in de openingswedstrijd van het seizoen. De returnwedstrijd was de laatste keer dat Hoefkens aan de zijlijn van Standard stond. Ondanks de gelijkmaker van Wilfried Kanga uit een penalty in blessuretijd, kostte het zien van het team thuis gedomineerd worden door deze jonge Trudonarians Hoefkens zijn baan op oudejaarsavond.

Vervolgens slaagde Ivan Leko er ook niet in om de teams van Fink te verslaan, of het nu ging om Sint-Truiden of Genk, in vier wedstrijden. Tijdens de Europe Playoffs leidde Standard echter met 1-3 zes minuten voor het einde van de reguliere speeltijd. Maar Adriano Bertaccini en Fatih Kaya zorgden ervoor dat de Limburgers op het nippertje gelijk maakten.

Dit seizoen waren de confrontaties met Genk ook spannend. In de tweede competitiewedstrijd dwong Standard Genk tot een gelijkspel. In de beker nam Genk wraak door in de verlenging het team van Ivan Leko uit te schakelen, ook al had Andi Zeqiri de score geopend. In augustus stond de Zwitserse aanvaller nog aan de andere kant van het veld. Ondanks zijn vrij plotselinge vertrek in de transferperiode, heeft hij goede herinneringen aan zijn voormalige coach.

"Een uitstekende coach... hij hield van me! Als ik Genk heb verlaten, was dat in overeenstemming met het management. Maar ik had een hele goede connectie met Thorsten Fink: een zeer eerlijk en competente persoon. Hij heeft me veel geleerd in de korte tijd dat ik hem gehad heb. Met zijn tactische benadering wist ik dat Genk heel mooi voetbal zou spelen en staan waar ze nu zijn", aldus Zeqiri tegen RTBF.

Ondanks alle bewondering van zijn aanvaller voor de trainer van Genk, zal Standard dus vastbesloten zijn om de vloek te doorbreken tegen de persoon die een van hun zwarte beesten is geworden. Zal de slotfase net zo spannend zijn als in voorgaande ontmoetingen?