Jarne Steuckers voelt zich uitstekend in Genk, maar mikt hoger met droombestemming: "Daar gaat het er technischer en tactischer aan toe, past perfect bij mijn manier van spelen"

Jarne Steuckers is in topvorm bij KRC Genk, met 8 goals en 5 assists. De aanvallende middenvelder geeft aan dat het mentale aspect in topvoetbal minstens zo belangrijk is als het fysieke. Zeker als hij wil doorbreken in het buitenland.

“Het hoofd is in topvoetbal minstens even belangrijk als de benen. Door de buitenwereld wordt dat enorm onderschat. De mentale druk kan groot zijn en zeker creatieve spelers verlammen", vertelt de middenvelder in Het Nieuwsblad. Dit seizoen blijkt de mentaliteit van Steuckers zich uit te betalen. Statistieken tonen aan dat hij steeds constanter presteert, iets wat hij zelf ook beaamt. “Op dat vlak heb ik inderdaad stappen gezet. Coach Thorsten Fink en zijn staf helpen me daarbij. Na zes slechte ballen kan de zevende alsnog de beslissende zijn.” Grote stap richting La Liga? De stap naar La Liga die Steuckers eerder al noemde als droombestemming blijft in het hoofd spoken. “Mijn manier van spelen past in de Spaanse voetbalvisie, het gaat er technischer en tactischer aan toe.” Hij merkt ook op dat het spelen in de fysiek zware Belgische competitie hem goed voorbereidt op andere buitenlandse avonturen. Toch heeft Steuckers zijn blik ook gericht op het huidige seizoen. Zijn ogen zijn gefocust op het behalen van het ultieme doel, de Champions League. “Als je al heel het jaar op kop staat, moet je ook hoog durven mikken", besluit Steuckers.





