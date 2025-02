Meer dan 150 wedstrijden in Engeland, een schorsing van vijf maanden voor gewelddadig gedrag: de verrassende transfer van Beerschot die onopgemerkt blijft

Rajiv Van La Parra maakte afgelopen weekend zijn debuut voor Beerschot in de wedstrijd tegen Charleroi, nadat hij zes maanden zonder club had gezeten. Zijn naam zal vooral Engelse voetbalfans van enkele jaren geleden nog bekend in de oren klinken.

Rajiv Van La Parra, de nieuwe aanwinst van Beerschot, is voor Dirk Kuyt waarschijnlijk geen onbekende. De coach van de Ratten was niet alleen onaangenaam verrast door het last-minute vertrek van Thibaud Verlinden naar Leuven, maar ook door de komst van Van La Parra.

Net als Kuyt is ook Van La Parra opgeleid bij Feyenoord, maar de aanvaller heeft nooit een officiële wedstrijd voor de Rotterdamse club gespeeld. De carrière van Van La Parra is er een van onverwachte wendingen, zowel op als naast het veld.

Van La Parra maakte zijn debuut bij Caen. Nadat het team naar Ligue 2 was gedegradeerd, had hij de tijd nodig om speelminuten te verzamelen. Het duurde tot december 2010, een jaar na zijn eerste basisplaats, dat Van La Parra een keerpunt bereikte in zijn carrière. Hij werd echter geschorst voor vijf maanden vanwege gewelddadig gedrag nadat hij een scheidsrechter had geduwd. Dit incident, dat hem zijn reputatie als sportman kostte, is een belangrijk moment in zijn carrière.

Na zijn schorsing ontbond Van La Parra zijn contract bij Caen en keerde hij terug naar Nederland, waar hij bij Heerenveen ging spelen. Daar kreeg hij eindelijk de erkenning die hij zocht en werd hij een vaste waarde. Zijn succesvolle periode in de Eredivisie leidde ertoe dat hij werd opgenomen in het Nederlandse U21-team, samen met bekende spelers als Virgil van Dijk en Leroy Fer. Deze prestaties trokken de aandacht van buitenlandse clubs.

Een hobbelige carrière

In 2014 maakte Van La Parra de overstap naar Wolverhampton, waar hij een uitstekend seizoen speelde met 10 assists in de Championship. Hij ging daarna naar Brighton en Huddersfield, waar hij zijn beste periode in het professionele voetbal beleefde. Van La Parra hielp Huddersfield naar promotie naar de Premier League en bevestigde zijn talent met een sterk seizoen.

Maar na deze successen verliep zijn carrière minder voorspoedig, wat leidde tot een verhuur aan Middlesbrough. Daar kreeg hij niet de gewenste speelminuten, en toen hij terugkeerde bij Huddersfield, was de dynamiek veranderd. Na een kort avontuur bij Rode Ster Belgrado, dat werd beëindigd door de coronamaatregelen, belandde Van La Parra in de Spaanse tweede divisie en vervolgens in de Duitse tweede klasse, maar daar kon hij zich niet overtuigen.

Ruim tien jaar na zijn profebuut, vond Van La Parra zijn redding bij Almere. Daar maakte hij een opmars in de tweede divisie, wat hem uiteindelijk weer naar de Eredivisie bracht. Helaas leidde zijn avontuur bij de promovendi niet tot een verlenging van zijn contract. Na zes maanden zonder club werd Van La Parra benaderd door Beerschot. Dirk Kuyt speelde handig in op de situatie van de ervaren aanvaller en haalde hem naar Antwerpen.