🎥 Het voetbal van morgen? Een profclub laat 'Artificiële Intelligentie' de match coachen, met nogal verbazingwekkende resultaten

De vele vormen van kunstmatige intelligentie brengen bepaalde perspectieven met zich mee in de voetbalwereld. Maar het overnemen van een team is nog niet voor binnenkort.

Zal AI op een dag coaches vervangen? Gezien de ervaring van de Noorse club Hamarkameratene (vijfde in de lokale eerste divisie), kunnen onze coaches op hun beide oren slapen.

Natuurlijk heeft Hamarkameratene niet het risico genomen om kunstmatige intelligentie de controle over het eerste elftal in de Eliteserien te laten overnemen, maar heeft het AI aangesteld als coach van het reserveteam voor een vriendschappelijke wedstrijd.

Nadat de initiële verrassing van de spelers was weggeëbd, stemde de kern ermee in om in een 4-5-1 formatie te spelen zoals gevraagd. Dit wierp vruchten af, want Hamarkameratene opende snel de score vanaf de strafschopstip. Maar het vervolg was niet zo overtuigend.

Het zal nog even duren voordat AI zijn UEFA-diploma heeft

Met het oog op het behouden van deze voorsprong ten koste van alles, legde het programma het team een "collective ball chase" op. Achter deze verbindende term zat de instructie om eigenlijk allemaal samen achter de bal aan te rennen, net zoals op een schoolplein. Het was dan ook geen verrassing dat de tegenstander al snel gelijkmaakte.

Duidelijk op zoek naar zijn eigen voetbalidentiteit, volgde de AI verschillende nogal tegenstrijdige instructies. Het tactische schema in 1-0-9 maakte plaats voor een dubbele defensieve muur binnen het strafschopgebied.

Er werd de proefpersonen van die dag niets bespaard, de keeper moest zelfs de ingooien verzorgen omdat hij grotere handen had. Ondanks veelbelovende beginfase, verloor Hamarkameratene met 1-5. En de supporters waren nog meer boos op de coach van de dag dan normaal...