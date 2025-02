RAAL La Louvière profiteert van puntenverlies Essevee, Lommel krijgt bolwassing van RSCA Futures

Zulte Waregem had vrijdag punten laten liggen op het veld van Lierse en dus kon RAAL La Louvière tot op vier punten komen van de competitieleider. Dat deed het ook, want thuis won het overtuigend met 4-1 van Seraing.

RAAL La Louvière springt zo voorlopig ook over RWDM naar de tweede plaats, de Brusselaars spelen zondag nog op het veld van revelatie Club NXT. Nummer vier Patro Eisden speelt dit weekend niet, want de wedstrijd tegen Deinze gaat uiteraard niet door.

RSCA Futures hield tegen het zwalpende Lommel ook de drie punten thuis. Robberechts scoorde na een halfuur, in de 38ste minuut verdubbelde Vroninks de score. In het slotkwartier werd het nog een afstraffing na goals van Goto, Barry en Kanate.

En zo springen de beloften van Anderlecht voorlopig naar de tiende plaats, Lommel verloor al voor de achtste keer op rij en zakt nu naar de twaalfde plaats in het klassement. Zelfs de degradatie lijkt op dit moment niet uitgesloten voor Lommel.

SK Beveren klopte thuis FC Liège, het werd 3-1. Filipovic opende de score na 5 minuten, De Schryver verdubbelde na een kwartier de score. Mertens zorgde voor de rust nog voor de 3-0, Cavelier kon in de tweede helft nog milderen tot 3-1. Door het gelijkspel van Lierse duwt SK Beveren hen uit de top zes in de Challenger Pro League.

