Schandalig moment met Gudjohnsen: "Voor dergelijke momenten zou een VAR meer bevoegdheden moeten krijgen"

KAA Gent kwam al vroeg op achterstand tegen Beerschot, maar kon de bordjes snel weer in evenwicht brengen. In de 19de minuut was er een schandalig moment met Andri Gudjohnsen.

In de 19de minuut ging Gudjohnsen in het duel tussen KAA Gent en Beerschot met de bal aan de haal. Op het eerste gezicht leek het alsof hij stevig neergehaald werd door Dagba. De scheidsrechter twijfelde niet en trok geel. Toen we de beelden opnieuw zagen was het echter heel erg duidelijk dat het om een wat toneel van Gudjohnsen ging. “Dit is een schwalbe”, zegt commentator Michael Van Vaerenbergh op DAZN. “Nooit geel. Echt een schoolvoorbeeld van een duik en een klein beetje kaart aangenaaid aan de rechtsachter.” “Voor dergelijke momenten zou een VAR meer bevoegdheden kunnen krijgen. Om toch te zeggen, je hebt je vergist, Kevin Van Damme, het is menselijk dat kan gebeuren, dit was een sierduik van de IJslander.” Maar dat gebeurde niet, ondanks protest van de speler van Beerschot. Dagba ging in het boekje en Van Damme liet zich vangen aan het weinig fraaie toneelstuk van Gudjohnsen.