Ex-spits van Union staat in de belangstelling van topclub: "Ze zien hem als de ideale opvolger"

Hij is er nog geen volledig jaar, maar Mohamed Amoura maakt al indruk bij zijn nieuwe club VfL Wolsburg. Hij doet het daar zo goed dat Eintracht Frankfurt hem ziet als de perfecte opvolger van Omar Marmoush die afgelopen januari voor veel geld naar Manchester City trok.

Na 45 wedstrijden met 22 goals en 7 assists trok Mohamed Amoura de deuren van het Dudenpark achter zich dicht en koos hij voor een avontuur in het buitenland. Hij werd door de Brusselaars uitgeleend aan VfL Wolfsburg, met een optie van 15 miljoen euro.

Dat Wolfsburg die aankoopoptie aan het einde van het seizoen zal lichten, zal wellicht niemand verbazen. De 24-jarige Algerijn was in 22 wedstrijden reeds goed voor 9 goals en evenveel assists. Daarmee is hij verantwoordelijk voor maar liefst 40% van alle doelpunten die Wolfsburg scoorde dit seizoen.

Farao achterna

Die goeie cijfers werden uiteraard opgemerkt door andere clubs. Volgens transfergoeroe Sacha Tavolieri is de nummer drie in de Bundesliga, Eintracht Frankfurt, geïnteresseerd in Amoura.

"Nu de cashflow is toegenomen dankzij de tachtig miljoen euro die Omar Marmoush heeft verdiend met Manchester City, hebben de leiders van Frankfurt Mohamed Amoura op het oog als de ideale opvolger van de farao", vertelt Tavolieri.

Supersonische doelpuntenmaker

"Mohamed Amoura heeft sinds zijn aankomst in Duitsland deze zomer alles op zijn pad verpletterd. Het lijdt geen twijfel dat Wolfsburg niet op de negende plaats in het algemeen klassement zou staan ​​zonder de impact van zijn supersonische doelpuntenmaker", bevestigt Tavolieri.

Eintracht Frankfurt is met zijn derde plek een rustige koers aan het varen richting kwalificatie voor de Champions League volgend seizoen. Misschien een extra troef die Amoura kan overtuigen om volgende zomer de overstap te maken?