Onrust in de kleedkamer, bij de staf en supporters: Pro League-club zit in haar grootste crisis ooit na historisch dieptepunt

Komt het nog goed met Lommel SK dit seizoen? De Limburgse club zit na een achtste nederlaag op rij in haar grootste crisis ooit.

Het kan moeilijk nog slechter lopen bij Lommel SK, waar ze nu ook heel aandachtig achterom moeten kijken. De Limburgers kregen werden afgelopen weekend helemaal naar huis gespeeld door RSCA Futures (5-0).

Dit zet de bijzonder slechte reeks nog eens in de verf. Lommel verloor ondertussen al zijn achtste wedstrijd op rij, waarmee het de slechtst presterende club is in de Pro League.

Met dat cijfer wordt ook een negatief clubrecord verbroken: Lommel verloor in zijn geschiedenis nog nooit acht keer op rij. De club zit zo in de grootste crisis ooit in haar 93-jarige bestaan met deze 1 op 30.

Het Belang van Limburg meldt dat er onrust is op alle vlakken: in de kleedkamer, bij het management, de staf en de supporters. Er moet duidelijk wat veranderen, want dit werk echt niet.

Momenteel staat Lommel op de 13e plaats met 19 punten. Alleen Seraing en Jong Genk doen dit seizoen slechter met respectievelijk 16 en 14 punten. Lommel moet achterom kijken, en dat terwijl de ambitie was om dit seizoen mee te strijden voor promotie...