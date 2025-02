Opvallend: Rode Duivel krijgt Serie A-legende als nieuwe trainer, al heeft hij nul ervaring als hoofdcoach

Volg Voetbalkrant nu via Instagram!

Rode Duivel Mandela Keita krijgt met Cristian Chivu een nieuwe coach. De voormalige sterspeler van AS Roma en Inter Milan wordt voor het eerst hoofdcoach van een eersteklasser.

Afgelopen zomer verliet Mandela Keita de Jupiler Pro League en Antwerp om zich aan te sluiten bij de Italiaanse Serie A-club Parma. De Italianen betaalde een bedrag van ongeveer 12 miljoen euro.

Sinds het begin van dit seizoen heeft de 22-jarige middenvelder 740 minuten gespeeld, verdeeld over elf basisplaatsen en zes invalbeurten, wat neerkomt op 36% van de totale speeltijd.

Het is een moeilijk eerste seizoen in het buitenland voor Keita, vooral omdat Parma momenteel op de 18e plaats in de Serie A staat en als degradatiekandidaat wordt gezien. Onlangs ontsloeg de club ook zijn coach, Fabio Pecchia.

Cristian Chivu wordt de coach van Mandela Keita bij Parme

Volgens de Italiaanse journalist Fabrizio Romano wordt de nieuwe coach van Parma snel aangekondigd. Het gaat om een legende van de Italiaanse competitie, die voor AS Roma, Inter Milan en Ajax Amsterdam heeft gespeeld: Cristian Chivu.

Opmerkelijk is dat de 44-jarige voormalige verdediger nog nooit een eersteklasser heeft getraind. Sinds 2018 was hij verantwoordelijk voor de jeugdteams van Inter, van de U17 tot de U19.