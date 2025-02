🎥 Didier Lamkel Zé zorgt voor ongeloof bij voormalige supporters met straffe uitspraak: "Ik wil niet spreken over een club die ik niet ken, ik heb daar nooit gespeeld"

Volg Voetbalkrant nu via Instagram!

Didier Lamkel Zé speelt momenteel voor STVV. De Kameroener heeft in de loop van zijn carrière voor verschillende clubs gespeeld, waaronder Antwerp en KV Kortrijk, al is dat laatste misschien niet helemaal zeker...

Daan Heymans, momenteel voetballer bij Sporting Charleroi, kwam in de podcast 90 Minutes met een opvallende quote van Didier Lamkel Zé naar buiten. De middenvelder stuitte op een supporterswebsite van KV Kortrijk genaamd ‘denveeka’.

Deze pagina, die vaak ex-spelers of huidige spelers uitnodigt voor gesprekken, stuurde een verzoek naar de voormalige aanvaller van KVK. Toen hem echter gevraagd werd over zijn tijd bij de club, was zijn antwoord op zijn zachtst gezegd verrassend.

Lamkel Zé reageerde met: "Ik wil niet spreken over een club die ik niet ken. Ik heb daar nooit gespeeld. Bedankt en fijne avond." De situatie zorgde voor veel verwarring, vooral gezien het feit dat het logo van KV Kortrijk duidelijk zichtbaar was op het Instagram-account van de supporterswebsite.

"Hoe kan je dat nu niet weten?" vroegen velen zich af op sociale media. Filip Joos, die ook aanwezig was in de podcast, reageerde op een grappige manier: "Dat is wel waar, dat hij daar nooit heeft gespeeld, gezien zijn prestaties."

Na enig research moeten we wel zeggen dat Didier Lamkel Zé effectief bij KV Kortrijk heeft gespeeld. De Kameroener wist één keer te scoren in tien wedstrijden.