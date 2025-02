De achtste finales van de Champions League zullen ook buiten Club Brugge een Belgischt tintje hebben: dit is waarom

De 16 teams die zich hebben gekwalificeerd voor de achtste finales van de Champions League zijn bekend. Naast spelers van Club Brugge zullen er nog tien Belgen strijden voor de beker met de grote oren.

Na de laatste terugwedstrijden van woensdagavond zijn de 16 teams die zich hebben gekwalificeerd voor de 1/8e finales van de Champions League bekend. De loting om de wedstrijden te bepalen vindt plaats deze vrijdag, rond het middaguur.

Het goede nieuws is dat er toch een Belgisch tintje zal zijn aan de rest van de competitie. Naast Club Brugge zullen er namelijk tien Belgen deelnemen aan de 1/8e finales.

Terwijl Leandro Trossard (3e in de groepsfase met Arsenal), Axel Witsel (5e met Atlético), Thomas Meunier en Mathias Fernandez-Pardo (7e met Lille), Amadou Onana en Youri Tielemans (8e met Aston Villa) al gekwalificeerd waren, voegde Julien Duranville (Dortmund) zich deze week samen met Johan Bakayoko (PSV) en Thibaut Courtois (Real Madrid) aan deze lijst toe. Ook Vincent Kompany zal met Bayern München strijden voor een plaats in de kwartfinales.

Zal een van deze mannen de negende Belg worden die de Champions League wint, na Eric Gerets, Raymond Goethals, Daniel Van Buyten, Thomas Vermaelen, Divock Origi, Simon Mignolet, Eden Hazard en Thibaut Courtois? Vrijdag zullen we in ieder geval weten of sommigen van hen elkaar meteen in de 1/8e finales moeten tegenkomen.