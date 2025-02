Lokale politie is een onderzoek gestart na actie van Anderlecht-supporters

Volg Voetbalkrant nu via WhatsApp!

Zondag speelt Anderlecht thuis tegen Union SG. Fans van paars-wit hebben enkele dagen voor de clash de bus van Union gevandaliseerd met graffiti.

Union SG speelt donderdagavond tegen Ajax in de Europa League. Het moet in Nederlands proberen om een 2-0 achterstand goed te maken, wat dus absoluut geen makkelijke opdracht wordt.

Later op de week volgt de derby met Anderlecht. Enkele dagen voor de match besloten ultra's van paars-wit om de bus van hun tegenstander bekladden. Omdat Union een grotere bus nodig had om naar Ajax te trekken, zijn ze dus ook niet met de gevandaliseerde bus moeten gaan.

Capitale Cars, de eigenaar van de bus, vertelde bij Sporza hoe het is kunnen gebeuren dat hun bus beklad werd. "Hij stond net op een andere plek dan normaal. Kijk, voor de verplaatsing naar Amsterdam had Union een dubbeldekker nodig."

"Onze vaste chauffeur wisselde daarom zijn kleiner exemplaar met de bus van een collega, die ermee naar zijn huis in Tubeke is gereden. Daar is de bus beklad", klinkt het.

De lokalle politie is alvast een onderzoek gestart. "Hopelijk kunnen we de graffiti vanavond verwijderen zonder schade toe te brengen aan de carrosserie van de bus. De chauffeur en wij als bedrijf gaan een klacht indienen", besluit Capitale Cars.