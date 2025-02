"Vanaken heeft zich al jaren niet meer zo geamuseerd!" - Hoe Club Brugge het ontbrekende puzzelstuk vond (Maar hoelang zal het duren?)

Club Brugge rolt over de tongen in Europa. De manier waarop ze Atalanta uit de Champions League knikkerden, was indrukwekkend. In de omschakeling toonde blauw-zwart zich dodelijk. Het hele team presteerde sterk, maar het middenveld maakte misschien nog het meeste indruk.

Afwachten of Club Brugge dit weekend op het niveau van de Champions League presteert, want Standard wordt weer een ander gegeven. In Jan Breydel zal Club de bal krijgen van Ivan Leko en zijn troepen en de ruimtes zullen klein zijn.

Paar trapjes hoger dan Balanta-Vormer

Maar dit blauw-zwart heeft voor alles oplossingen. En dat is in grote mate te danken aan één toevoeging op het middenveld: Ardon Jashari. Met alle respect voor Hugo Vetlesen en Casper Nielsen, maar de 22-jarige Zwitser is toch van een ander niveau.

Een verdedigende spelverdeler. En ja, daar profiteert Vanaken optimaal van. Als we zijn statistieken bekijken zit de draaischijf van de Bruggelingen nu al aan de cijfers die hij vorig seizoen in totaal neerlegde. Het is moeilijk vergelijken, maar dit zou wel eens het strafste Club-middenveld van de laatste 20 jaar kunnen zijn.

Ok, je had het middenveld met Balanta, Vormer en Vanaken dat vlotjes door de Jupiler Pro League raasde, maar qua voetballend vermogen is het huidige met krachtpatser Onyedika, virtuoos Jashari en alomtegenwoordige Vanaken toch een trapje of twee hoger.

Jashari is overal waar hij moet zijn te vinden. Het lijkt soms dat de Zwitser geen foute beslissingen maakt. Hij maakt het mogelijk dat de ruimte tussen de linies klein blijft door het hele team verdedigend of aanvallend te laten opschuiven. En als er eens iets doorkomt, staat daar met Onyedika nog altijd een muur.

Nieuwe compagnons zoeken na dit seizoen?

Vanaken heeft zich in jaren al niet meer zo geamuseerd. Hij kan zich concentreren op de verdeling van het spel en zijn dieptepasses te versturen. Vorig jaar leek het nog alsof hij een rijtje zou afzakken, maar nu kan hij weer hoger op het veld acteren. Zijn favoriete speelplaats.

De vraag is hoelang dat zal duren. De kans is groot dat Onyedika na drie jaar JPL het straks wel eens hoger wil proberen. Voor de 23-jarige Nigeriaanse verdedigende middenvelder is er héél veel interesse vernamen we al. En niet van de minste ploegen.

En Jashari... Tja. Gerenommeerde Italiaanse journalisten zetten na dinsdag al op X dat de grote ploegen best een oogje op hem houden. Alsof die verwittiging nog nodig was. Club wist heel goed wat ze deden toen ze hem na zes maanden in januari al een contractverlenging tot 2029 gaven.

Jashari zal normaal gezien niet naar een middenmotor trekken als hij Club verlaat, want zijn prijs zou wel eens hoger kunnen liggen dan die van Charles De Ketelaere. En dat kan niet iedereen betalen. Benieuwd of hij volgend seizoen nog in Jan Breydel speelt als hij deze lijn doortrekt.

Maar voorlopig is het genieten voor de Brugse fans. Dit middenveld kan tegen iedereen zijn plan trekken. Of acht u ze kansloos tegen Lille of Aston Villa?