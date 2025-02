Dit had niemand verwacht: Antwerpse traditieclub op weg naar Europese stunt!

Donderdagavond stond het Ludo Coeckstadion in het teken van Europees voetbal. Berchem Sport nam het in de Fenix Trophy op tegen het Deense BK Skjold.

Berchem Sport slaagde erin om met een nipte 1-0 overwinning de return in Kopenhagen met een voorsprong aan te vatten. De Leeuwen hadden kansen om het tweeluik al in Antwerpen te beslissen, maar lieten die onbenut.

Berchem begon de wedstrijd met veel strijdlust en probeerde het overwicht op het veld om te zetten in een vroege goal. Na 13 minuten kwam de verdiende voorsprong er ook. Aanvoerder Jeroen Van Den Driessche bracht een scherpe voorzet vanaf rechts, die Lennert Leemans beheerst afwerkte.

Na de openingsgoal bleef Berchem de dominante ploeg. De thuisploeg creëerde nog enkele goede kansen om de score verder uit te diepen, maar miste scherpte in de afwerking.

Op 9 april wacht Berchem een lastige opdracht in Kopenhagen, waar BK Skjold met zal proberen de achterstand om te buigen. De Antwerpse traditieclub zal dus op scherp moeten staan om de halve finaleplaats veilig te stellen.

“Het had gevleid geweest om met een grotere voorsprong naar Kopenhagen te trekken, maar ik denk dat we geen stress moeten hebben en het daar gaan afmaken”, Len Vennekens in de Gazet van Antwerpen.