Enkele topaffiches en een geweldige derby: dit zijn alle duels in de achtste finales van de Champions League

Vrijdagmiddag 12u vond de loting voor de achtste finales in de Champions League plaats. Naast Club Brugge weten nu ook Real Madrid&Co wie hun volgende tegenstanders zullen zijn.

De loting vond plaats in het Zwitserse Nyon, en was meteen ook de laatste van het seizoen. Dit omdat de kwartfinales en de halve finales ook al bepaald werden.

Paris Saint-Germain - Liverpool

Een van de absolute topaffiches in deze achtste finales. PSG heeft net landgenoot Brest een 10-0 pandoering gegeven over twee wedstrijden. Liverpool was dan weer de beste ploeg in de League Phase en staat voorlopig vlotjes op kop in de Premier League.

Club Brugge - Aston Villa

Een blij weerzien tussen twee teams die in de 4de ronde van de League Phase al eens tegen elkaar speelden. Toen won Club Brugge in eigen huis na een discutabele hands-fase tussen Villa-doelman Martinez en verdediger Tyrone Mings.

Real Madrid - Atletico Madrid

Een ware stadsderby in deze achtste finales. Real is dé beste ploeg in de geschiedenis van de Champions League, met 15 titels. Alleen zal aartsrivaal Atletico daar trachten een stokje voor te steken. Beide ploegen zijn, samen met Barcelona, verwikkeld in een intense titelstrijd in de Spaanse LaLiga.

PSV Eindhoven - Arsenal

Na een sterke prestatie van de Eindhovenaren tegen Juventus, mogen ze nu proberen de Engelse grootmacht uit het tornooi te wippen. Kan Noa Lang weer schitteren tegen Trossard&Co?

Feyenoord - Inter Milaan

Weer een Nederlands team dat in de Qualification Round een Italiaans team uit de competitie wipte. Feyenoord won verrassend over twee wedstrijden van AC Milan. Nu is het aan de stadsgenoot om wraak te nemen op de ploeg van kersverse coach Robin Van Persie.

Bayern München - Bayer Leverkusen

Een duel tussen landgenoten en de huidige en recordkampioen in de Bundesliga. Leverkusen is de enige ploeg die het Bayern van Vincent Kompany nog iets zou kunnen aandoen in de eigen competitie, weliswaar met een achterstand van 8 punten. Kan Kompany ook in de Champions League Leverkusen afhouden?

Borussia Dortmund - LOSC Lille

Niet Club Brugge, wel het Borussia Dortmund van Duranville is de tegenstander van Lille. Meunier en Fernandez-Pardo doen het met Lille niet slecht in de eigen Ligue 1, waar ze 5de staan. Dortmund is op haar beurt dan weer bezig aan een dramatisch seizoen, waar het pas 11de staat.

Benfica - Barcelona

Deze twee teams troffen elkaar al eens eerder deze Champions League-campagne. Op de voorlaatste speeldag van de League Phase speelden ze een waanzinnige wedstrijd die eindigde in 4-5 voor de Catalanen. Nu al een zekerheid op spektakel dus.