Guardiola reageert voor het eerst op situatie rond Kevin De Bruyne: "Normaal praat ik daar niet over met mijn spelers"

Tijdens de terugmatch tussen Real Madrid en Manchester City in de Champions League maakte Kevin De Bruyne verrassend geen minuten. Trainer Pep Guardiola reageert op de vragen omtrent deze beslissing: "Het is nooit iets persoonlijk."

Dat het wat stroef loopt tussen Kevin De Bruyne en Manchester City/Pep Guardiola, ziet inmiddels menig voetbalfan. Maar dat onze landgenoot in een wedstrijd als deze, tegen het grote Real Madrid, niet eens mag invallen om het verschil te proberen maken is wel opvallend.

Grote matchen

"Nee, De Bruyne was niet geblesseerd. Het was mijn beslissing om hem niet op te stellen", vertelt Guardiola aan de Engelse pers. "Of hij nog grote matchen als dit aankan? Hij speelde toch in de thuiswedstrijd tegen Real?"

Wanneer Guardiola gevraagd werd of hij met De Bruyne had gesproken, volgde een diepe zucht van de Spanjaard. "Normaal praat ik daar ook niet over met mijn spelers. Ze vragen me er ook niet naar. Het is gewoon mijn keuze geweest."

Bedankje

"Ik kan hem niet genoeg bedanken voor wat hij voor mij en voor deze club gedaan heeft", voegt Guardiola nog toe. "Ik baseer me op veel zaken. Het is nooit iets persoonlijks. Meer dan dat is het echt niet."

Nu City uit de Champions League ligt, kan het zich volledig focussen op de Premier League. En het moet meteen aan de bak tegen nummer 1 Liverpool. De vraag is of dat met of zonder Kevin De Bruyne zal zijn.