Standard-spits Andi Zeqiri kan zijn moederclub een serieuze dienst bewijzen: "Of ik Racing Genk wil helpen?"

Andi Zeqiri is de topscorer van Standard met acht doelpunten. De Zwitserse aanvaller zou Genk, de club die hem uitleent, kunnen helpen deze zondag door Club Brugge dwars te zitten.

Andi Zeqiri is een ongelooflijk belangrijke pion voor Standard onder Ivan Leko. Als topscorer met acht doelpunten is de aanvaller, die wordt uitgeleend door Racing Genk, waarschijnlijk de doelpuntenmaker die de Rouches al verschillende seizoenen missen. Hoewel het stamnummer 16 een aankoopoptie heeft, kan door hun financiële situatie niet met zekerheid gezegd worden of ze die kunnen lichten. De Zwitser zelf focust zich op zijn prestaties.

"Ik wil plezier maken en de supporters gelukkig maken, want deze club verdient dat."

"In het voetbal kan alles gebeuren. Het is moeilijk voor mij om nu te zeggen hoe ik mezelf volgend jaar zie. Ik leef in het heden, ik wil zoveel mogelijk plezier hebben en de supporters gelukkig maken, want deze club verdient dat. Vanaf mijn eerste dag bij de club heb ik mezelf voorgenomen om het huidige moment te omarmen. We zullen zien wat er gebeurt, maar ik wil me daar niet te veel op concentreren."

"Het belangrijkste zijn de komende wedstrijden", gaat de Zwitser verder. "Ik wil mijn uiterste best doen om het stadion tot leven te brengen, dat is waar ik aan denk en niet of ik er morgen nog zal zijn. Alles kan gebeuren in het voetbal, ik wil me gewoon focussen op het spelen van voetbal."

Andi Zeqiri zou Racing Genk kunnen helpen in de titelstrijd

Tijdens de verplaatsing van Standard naar Club Brugge deze zondag, zou hij Racing Genk een handje kunnen helpen in de titelstrijd door blauw-zwart punten af te snoepen. Genk heeft nu al acht punten voorsprong op Club, maar de halvering van de punten zal nog een groot verschil maken.

"Natuurlijk wil ik Genk helpen", zegt hij duidelijk. "Ik ben nu bij Standard, maar als ik kijk naar de prestaties van Genk, is dat volledig verdiend. Ze zijn bezig aan een geweldig seizoen en ik wens hen het beste. Als ik hen kan helpen door Brugge te verslaan, zou ik dat met plezier doen. Maar ik verdedig in de eerste plaats mijn kleuren en concentreer me op wat mijn huidige club doet."