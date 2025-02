RSCA vol vertrouwen richting zware test: "Dat is het voordeel dat we hebben"

Volg Voetbalkrant nu via Instagram!

Vanavond trekken de Futures onder leiding van coach Jelle Coen naar KAS Eupen voor een belangrijk duel in de degradatiestrijd. Het team heeft momenteel vijf punten voorsprong op RFC Seraing en zeven op Jong Genk.

Jelle Coen ziet zijn ploeg steeds meer in vorm komen, met de jonkies die zowel individueel als collectief sterker worden. De afgelopen prestaties, zoals de overtuigende overwinningen tegen Jong Genk en Lommel, geven vertrouwen voor de komende wedstrijden.

“Zowel individueel als collectief werden we sterker. Tegen Lommel toonden we ons gezond agressief en dominant met veel pressing tegen een gelouterde ploeg met flink wat ervaring", vertelt de coach in Het Nieuwsblad.

De verplaatsing naar Eupen wordt een zware test voor de Brusselse jonkies. Coen verwacht dat Eupen, ondanks hun lage klassering, een felle tegenstander zal zijn.

"Ik verwacht een wedstrijd op het scherp van de snee. Het is alvast een voordeel dat we over een sterke groep beschikken waar iedereen aan hetzelfde zeel trekt", concludeert Coen.

Met Dom op de bank

Voor de wedstrijd op Eupen wordt Joren Dom opnieuw op de bank verwacht. Coen is ervan overtuigd dat de ervaring van Dom een belangrijk factor is binnen de ploeg.