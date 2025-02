Vincent Kompany zit weer met lastig probleem bij Bayern München: "Niet de eerste keer dat we dit moeten oplossen"

Bayern München heeft zich op het nippertje gekwalificeerd tegen Celtic eerder deze week (in de Champions League). Hoe zullen de mannen van Vincent Kompany nu hun volgende competitiewedstrijd benaderen na deze moeizame overwinning?

Na een gelijkspel tegen de tweede in de Duitse competitie, Bayer Leverkusen, zal de club nu proberen om drie punten te pakken tegen de derde in de stand, Frankfurt. De wedstrijd zal zondag gespeeld worden in de Allianz Arena.

"Zondag is mijn enige prioriteit. We spelen tegen de derde in de stand, zij hebben het dit seizoen erg goed gedaan," benadrukt Vincent Kompany tijdens de persconferentie.

"De heenwedstrijd? Het is niet altijd makkelijk om dezelfde prestatie gedurende het hele seizoen te behouden. Het doel is altijd om onze beste prestatie te leveren in de volgende wedstrijd. We weten dat we speciale momenten kunnen creëren thuis", legt de voormalige Rode Duivel uit.

De coach weet dat het moeilijk zal zijn om Harry Kane te vervangen, die geblesseerd raakte in de Champions League tegen Celtic: "Dit is niet de eerste keer dat we dit probleem dit seizoen moeten oplossen. We kunnen Harry nooit echt vervangen, er zijn niet veel spelers die 40 of 50 doelpunten per seizoen maken. Morgen zullen we proberen de beste oplossing te vinden om de wedstrijd te winnen."

"Over het algemeen zijn we goed door de drie wedstrijden in zes dagen gekomen," benadrukt Kompany vervolgens. "Gezien de intensiteit is het normaal dat we even moeten herstellen voor de wedstrijd tegen Frankfurt. Voor de volgende fase na Frankfurt, als alles goed gaat, zullen we een grote selectie tot onze beschikking hebben en dat zal nodig zijn."